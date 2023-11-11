أرباح لجميع العاملين.. برلماني يشيد بدور "الوطنية للصحافة" في استثمار موارد المؤسسات الصحفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، بخطط وبرامج الهيئة الوطنية للصحافة؛ لاستغلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية، لتوفير المزيد من الموارد المالية لدعم الدور التنويري والثقافي لمختلف المؤسسات الصحفية القومية.

وأكد الشعيني، في بيان له اليوم السبت، أن جميع المؤسسات الصحفية القومية تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة وتحقيق المزيد من الأرباح لجميع العاملين بها؛ من صحفيين وإداريين وفنيين وعمال، مشيداً بتصريحات المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التي كشف فيها أن مؤسسة الأهرام تمتلك 75 ألف متر في التجمع الخامس، وتم البدء عليها واستثمارها، وتم وضع حجر الأساس لأول ناد اجتماعي رياضي لمؤسسة صحفية في الشرق الأوسط والعالم، وهذا المشروع سيحقق 2 مليار جنيه للأهرام على مدار 10 سنوات، إضافة إلى تأكيده أنه توجد أرض بالمقطم في شارع 9، وسيتم استغلالها، وتم تغييرها لإداري وسكني، وتم عمل مزاد، واتباع كل الطرق القانونية لاستغلالها أفضل استغلال، وتحقيق فوائد للمؤسسة، وأن هناك أراضي أخرى للأهرام بمساحة 52 ألف متر في الساحل الشمالي، وسيتم استثمارها، كما تم الحصول على موافقة لإنشاء 3 كليات في الأهرام الكندية.

وأكد النائب هشام الشعيني أن جامعة الأهرام الكندية حققت نجاحات كبيرة في تطوير وتحديث منظومة التعليم الجامعي، مؤكداً أن الجامعات الخاصة أصبح لها دورها المهم في استيعاب الآلاف من خريجي الثانوية العامة؛ لدعم الجهود الحكومية في التوسع في التعليم الجامعي وتطويره من خلال ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وأشاد النائب بتأكيد المهندس عبد الصادق الشوربجي أنه تم فتح جميع الملفات الشائكة في الصحافة القومية، وسبل استثمار الأصول الثابتة؛ خصوصًا أن صناعة الصحافة مكلفة جدًّا، وتتطلب ظهيرًا اقتصاديًّا للحفاظ عليها؛ خصوصًا أن صناعة الصحافة بوجه عام مكلفة جدًّا، وأول ملف تم فتحه هو ملف الأصول وكيفية استثمارها، وتم إنشاء لجنة استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية، لبحث كيفية استغلالها، إضافة إلى تأكيده أن هناك أصولًا لم يتم استغلالها منذ 1970، وتم التواصل مع الحكومة لإعادة الأصول والأراضي المسحوبة للمؤسسات الصحفية، مطالباً الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدور الهيئة الوطنية للصحافة، لتصحيح الأوضاع المالية بمختلف المؤسسات الصحفية القومية للنهوض به.