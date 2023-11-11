الأوقاف: إرسال طواقم طبية من مستشفى الدعاة للمساعدة في علاج مصابي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- هاني رجب:

أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تقديره للمواقف العظيمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي والقضية الفلسطينية في آن واحد، من خلال التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء، وهو ما جعل كل التوجهات العالمية تتراجع عن فكرة التهجير المصري.

وأضاف "جمعة"، خلال إعلان تفاصيل المسابقة العالمية الـ 30 للقرآن الكريم، السبت، أن المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني لا يتحملها بشر، مشيدًا بالدور المصري في تقديم المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأكد دور وزارة الأوقاف برفض تصفية القضية الفلسطينية بالتنسيق مع وزراء الشئون الإسلامية بالدول العربية، وإرسال 200 طن من السلع الغذائية، و50 طنًا من اللحوم وجار التنسيق مع وزارة الصحة بإرسال طاقم طبي متخصص في أمراض العظام والجراحة وطاقم تمريض، أدوات تمكنهم من القيام بمهامهم وذلك من مستشفى الدعاة، لقطاع غزة.