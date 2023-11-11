أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (أ ش أ)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزاءه.

وكانت الخارجية أعلنت أمس الجمعة، عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا