بدء التسجيل إلكترونيًا.. تقديم النيابة الإدارية 2023 (شروط وتخصصات المسابقة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تبدأ اليوم السبت، إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، والتي من المقرر أن تستمر حتى الجمعة الموافق 24 /11/ 2023.

موقع النيابة الإدارية

ويمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي: https://pro.apsys.app/

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية

- يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد

- شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف-.

- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- 6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.

وجاءت إرشادات التسجيل، كالتالى: