فيديوهات مثيرة بملابس خادشة.. سلمى الشيمي من "تيك توك" إلى قفص الاتهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، استئناف البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي على حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة بث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية.

ويستعرض "الخليج 365" محطات قضية سلمى الشيمي في التقرير التالي..

تصوير بملابس خادشة للحياء في الأهرامات

في 20 نوفمبر 2020، ضبطت سلمى الشيمي بعدما أثارت ردود فعل غاضبة عقب نشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بالتصوير داخل المنطقة الأثرية دون تصريح وبملابس تسئ لقيم المجتمع المصري.

وأخلي سبيل "الشيمي" وقتها والمصور الذي كان برفقتها بكفالة 500 جنيه لكلا منهما.

بلاغ ضد سلمى الشيمي للنيابة

تقدم أشرف فرحات، المحامى بلاغ ضد سلمى الشيمي، لنشرها مقاطع وصور منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "فرحات" في بلاغه إن المدعى عليها تنشر فيديوهات خادشة للحياء بغرض جلب المشاهدات والتربح من وسائل التواصل الاجتماعي.

القبض على سلمى الشيمي

في أول أبريل 2023، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها.

اعترافات سلمى الشيمي

قالت سلمى الشيمي في التحقيقات إن اسمها الحقيقي سلمى كرم عبد المنعم، 29 سنة، وتخرَّجت من كلية التمريض، وإنها حاولت الدخول إلى عالم التمثيل منذ أن كانت طالبة في الجامعة أكثر من مرة وبأكثر من طريقة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

أضافت المتهمة أنها اتجهت للعمل كبلوجر أزياء من خلال السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع فيديو وصور تستعرض فيها جسدها بالملابس الخارجة تتضمن إيحاءات خادشة وأفعالًا منافية للآداب، وذلك في إطار زيادة أعداد المتابعين ونسب المشاهدة.

وذكرت أنه سبق اتهامها بقضية "فتاة سقارة"، وبعدها تركت منزل والدها وشقيقها لرفضهما مقاطع الفيديو التي تقدمها، وأقامت رفقة والدتها وتحصلت على مبالغ من مقاطع الفيديو والصور حتى بات لها 3 حسابات بنكية في 3 بنوك مختلفة.

أجرت "الشيمي" أكثر من عملية تجميل لمساعدتها في العمل على تصوير مقاطع الفيديو والصور، وكانت خارج البلاد بمدينة دبي، وتم القبض عليها فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية.

حُكم بحبسها سنتين

في 18 أبريل 2023، قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بحبس سلمى الشيمي سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه عن التهم المنسوبة لها، فاستأنفت على الحكم.

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، بإلغاء حبس المتهمة وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية، للاختصاص.