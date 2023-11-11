بقصد الاتجار.. المشدد 5 سنوات لملحن غنائي مغمور لحيازته حشيش بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات شمال الجيزة، السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لملحن غنائي مغمور، لحيازته مخدر الحشيش بمحافظة الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3866 لسنة 2023 جنح الدقي والمقيدة برقم 2313 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، م. ن. م محبوس السن 50 عاماً يعمل ملحن غنائي ويقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات، أنه في 14/3/2023 أحرز بقصد الإتجار جواهر مخدرة نبات الحشيش القنب، الحشيش، الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة.