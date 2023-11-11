طعنه بالمطوة.. مشادة كلامية تنتهي بمقتل شخص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على آخر مما أسفر عن وفاته.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك كشك بقالة، مقيم بدائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (المتوفي و3 أشخاص)، طرف ثان (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بسبب قيام الطرف الثاني بالتوقف بمركبة "توك توك" أمام الكشك ملك المجنى عليه ومضايقة المترددين وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص من الطرف الثاني على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة " فأحدث إصابته التي أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.