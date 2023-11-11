بـ "مطواة".. عاطل يقتل شاب إثر مشادة بينهما لخلافات سابقة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته بالدقهلية .

كان مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل، مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته متأثراً بإصابته.

بالفحص تبين قيام (عاطل " له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته التي أودت بحياته نتيجة مشادة نشبت لخلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.