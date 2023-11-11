ضبط عامل في القاهرة بحوزته أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص بالقاهرة بقصد الإتجار بها.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (عامل- مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بدائرة القسم وبحوزته (2 فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية - طبنجة صوت معدلة بالخزينة الخاصة بها).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.