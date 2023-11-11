"خطفوا شنطة الفلوس".. مدير محطة وقود بالقليوبية يدعي سرقة الإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات سرقة إيراد محطة وقود، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدير المحطة بالاشتراك مع آخرين.

تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مدير محطة وقود بدائرة القسم) بتضرره من (عامل بذات المحطة) لتكليفه بإيداع مبلغ مالي "حصيلة إيراد المحطة المشار إليها" بأحد البنوك، وعدم التزامه بذلك بزعم قيام مجهولان يستقلان إحدى السيارات بمغافلته أثناء قيادته دراجته النارية وخطف حقيبة وبداخلها المبلغ المالي حال سيره على مقربة من المحطة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (المشكو في حقه، و3 آخرين "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاتفاق فيما بينهم واختلاق الواقعة عن طريق استقلال سيارة "مستأجرة" وخطف حقيبة المبلغ المالي من المشكو في حقه على مقربة من المحطة محل عمله وذلك بقصد التضليل والإيهام بصحة ما قرره المشكو في حقه من ادعائه بتعرضه لواقعة سرقة، وأضافوا باقتسام المبلغ المالي المستولى عليه فيما بينهم، كما أرشدوا عن (جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.