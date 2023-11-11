شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: زيت الطعام بـ40 جنيها.. وطرح منتج جديد لتنظيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والصابون، أحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المإلى الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المإلى الماضى حيث تستهدف الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المإلى الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج، .

وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك مابين المسحوق والجل، حيث تم توجيهه فى البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه فى السوق المحلى لافتا إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ، بالإضافة إلى الزيت الحر " والذى يتم بيعه فى فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 40 بدلا من 45 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث يوجد شراكة مع شركات عديدة ، وبالتإلى يوجد شراكة دائما بين القطاعين العام والخاص ونسعى بأن تضاهى منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، حيث أصبح لدينا عبوات خاصة بنا من الجيل والمطهرات وصابون الأطباق وصابون الغسيل كما يوجد درجات متفأوتة وتنوع فى الدرجات من حيث الجودة، ليقوم المستهلك باختيار المنتج الذى يريده لافتا إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة فى كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن أسعار منتجات الوزارة أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة فى السوق الحرة، والتى تكون فى نفس الجودة ونفس الوزن.