شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: زيت الطعام بـ40 جنيها.. وطرح منتج جديد لتنظيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك مابين المسحوق والجل، حيث تم توجيهه فى البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه فى السوق المحلى لافتا إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ، بالإضافة إلى الزيت الحر " والذى يتم بيعه فى فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 40 بدلا من 45 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث يوجد شراكة مع شركات عديدة ، وبالتإلى يوجد شراكة دائما بين القطاعين العام والخاص ونسعى بأن تضاهى منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، حيث أصبح لدينا عبوات خاصة بنا من الجيل والمطهرات وصابون الأطباق وصابون الغسيل كما يوجد درجات متفأوتة وتنوع فى الدرجات من حيث الجودة، ليقوم المستهلك باختيار المنتج الذى يريده لافتا إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة فى كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن أسعار منتجات الوزارة أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة فى السوق الحرة، والتى تكون فى نفس الجودة ونفس الوزن.
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