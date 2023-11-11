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وصول الرئيس السيسى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، فيديو وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة. 

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (2)

وصول الرئيس السيسي

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (3)

الرئيس السيسي لحظة وصوله

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى (1)

الرئيس السيسي فى الرياض للمشاركة فى القمة العربية الاسلامية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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