أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى القمة العربية الإسلامية المشتركة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بمدينة "الفيوم"، وذلك ضمن جولته التي قام بها اليوم بمحافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ويرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.