شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى المستشار سامى عبد الصادق وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور محمد الخشت، عن الفقيد، إنه كان قامة قانونية وطنية رفيعة المستوى وأحد المرجعيات القانونية الكبيرة، ويتمتع بسمات شخصية نبيلة ومخلصة ومترفعة، وحقق نجاحا متميزا في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ حيث شغل منصب وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، والمستشار القانوني لوزير شئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق.
ويدعو الدكتور محمد الخشت، للفقيد أن يتقبله بين الصدقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.
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