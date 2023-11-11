شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى يعلن تسليم 750 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر المصرى أنه تم تسليم 750 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية الى قطاع غرة، حيث تستمر جهود مصر فى في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية.

وكان الهلال الاحمر المصرى قد أعلن حجم المساعدات الانسانية العاجلة من التى تم ارسالها لقطاع غزة من العديد من الدول حتى يوم 10 نوفمبر الجارى موضحا ان مصر تتصدر حجم المساعدات ب 6944.29 طن من مواد غذائية وادوية ومستلزمات طبية ومياة وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى.