شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ اليوم.. تعرف على أبرز الأحداث الكنسية فى شهر هاتور وسبب التسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ شهر هاتور اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر، حيث يعتبر الشهر الثالث فى التقويم المصرى القديم وفى التقويم الجريجورى ويبدأ من 11 نوفمبر وينتهى 9 ديسمبر.

وجاءت تسمية شهر هاتور بهذا الإسم نسبة إلى الإله (هاتهورأو أثور) إله الحب والجمال وملك السماء والفرح والمحبة التى يقابله عند اليونان " أفرودت "، لأنفى هذا الشهر تتزين الأرض بجمال الخضرة .

ويصور امرأة برأس بقرة، وأحيانا بصورة بقرة ، ومن أمثال هذا الشهر هاتور أبو الذهب المنثور أى "القمح"، ومثال "إن فاتك زرع هاتور أصبر لما السنة تدور"،ويعتبر من أشهر محاصيله موز هاتور والقمح.

أبرز أحداث شهر هاتور

1. تذكار الأربعة مخلوقات الحية غير المتجسدين حاملي مركبة الله (8هاتور / 17نوفمبر)، للتعرُّف على أصدقائنا السمائيين المحبوبين الذين يرحبون بنا.

2. عيد الملاك ميخائيل (12هاتور / 21نوفمبر).

3. عيد الشهيد مار مينا العجائبي (15هاتور / 24نوفمبر).

4. صوم الميلاد المجيد (16هاتور / 25نوفمبر).

5. تذكار الأربعة والعشرين قسيساً السمائيين (24هاتور / 3ديسمبر).

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