شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: علاج وفحص 1900 رأس ماشية مجانا لـ 994 من صغار المربين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في الأقصر من يوم 9 /11/ 2023 حتي 11 /11/ 2023 وقد جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي الأقصر لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.
يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع الدكتور ايهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية .
قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالأقصر وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز .
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