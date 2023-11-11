شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة:‫ علاج وفحص 1900 رأس ماشية مجانا لـ 994 من صغار المربين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية في الأقصر من يوم 9 /11/ 2023 حتي 11 /11/ 2023 وقد جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي الأقصر لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين.