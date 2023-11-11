شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنتهى من تدريب 19 متدربا من 17 دولة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وبحضور السفير حسن شوقى نائب أمين عام الوكالة المصرية من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، فعاليات البرنامج التدريبى "الإدارة الذكية للمياه فى ظل التغيرات المناخية" والتى عقدت على مدى 3 أسابيع فى الفترة من 22 اكتوبر حتى 9 نوفمبر بمشاركة 19 متدرب من 17 دولة إفريقية ، تحت مظلة مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe .

و قام بالتدريب مجموعة من الخبرات الفنية المتميزة من وزارتي الرى والزراعة، وتخلل البرنامج عدد من الزيارات الحقلية لعدد من مشروعات وزارة الموارد المائية والري ومركز المناخ بوزارة الزراعة وهيئة الأرصاد الجوية ومشاريع وزارة الموارد المائية .

وقالت وزارة الرى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الطموحة طوال السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي وكذلك التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من أجل تغيير الخطاب والاستجابة لتغير المناخ .

وأضافت الوزارة إن القارة الأفريقية في حاجة ماسة إلى الانتقال من السياسة إلى العمل ، والتى كان آخرها الاتفاق الأزرق الناتج عن منتدى داكار العالمي للمياه، والبرنامج الأفريقي للاستثمار في المياه (AIP) ، ومبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARe) التي تم إطلاقها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ .