شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكرم أوائل مسابقة اعرف قدر نبيك والفائزين بمسابقة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري الأول للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم" اليوم السبت 11/ 11/ 2023م، كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزين في مسابقة اعرف قدر نبيك، وهم:

1. أحمد رجب محمد سالم - القليوبية - مهندس معماري - المركز الثاني - 20 ألف جنيه وشهادة تقدير.

2. حسن محمد فرحات أمين - الشرقية - مدرس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر - الثالث - 15 ألف جنيه وشهادة تقدير.

3. يوسف محمد محمد علي - الجيزة - إمام وخطيب ومدرس - الرابع - 10 آلاف وشهادة تقدير.

كما كرَّم وزير الأوقاف الفائزة في فرع البحث باللغة الإنجليزية، الدكتورة/ تيسير حسني عبد المطلب - القاهرة - طبيبة أسنان - 25 ألف جنيه وشهادة تقدير.

كما كرَّم وزير الأوقاف الفائزين من الوافدين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على النحو التالي:

الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانيه:

1. عبد الرحمن أحمد - نيجيريا - 500 جنيه وشهادة تقدير - مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

2. موسى آدم إسحاق محمد - السودان - نسخة من موسوعة الدروس الأخلاقية وشهادة تقدير - مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

3. أمينة أحمد عبد الله - نيجيريا - نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا لأصحاب الصوت الحسن:

1. محمد أبو يوسف - بنجلاديش - 600 جنيه وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

2. أسرول هراهب بن محمد إفندي - إندونيسيا - 500 جنيه وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

3. محمد عمر لاميسومي - نيجيريا - 500 جنيه وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

4. سحنون نوح ويدراغو - بوركينافاسو - نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

5. شعيب عيسى أبو بكر - تشاد - نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

6. مامادو بشير جالو - غينيا كوناكري - نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير مع الترشيح للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.