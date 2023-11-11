شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف روشتة مواجهة الفيروسات التنفسية فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار إنه مع دخول فصل الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات التى تسبب التهابات الجهاز التنفسى ومعضمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس فى الهواء والذى ينتج عن سعال او عطس او تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : من أشهر الفيروسات التنفسية فيروسات الكورونا والانفلونزا والمخلوى وتابع : تتشارك الفيروسات التنفسية فى الاعراض والتى من اكثرها شيوعا العطس والكحة والصداع الام العضلات .

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالسعال والتصرف الأمثل للعلاج منه، وقالت وزارة الصحة والسكان: السعال عَرَض ينتج عن الإصابة بارتجاع المريء، وقد يحدث نتيجة للإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي مثل: •التهاب الجيوب الأنفية • الحساسية • الربو الشعبي • السدة الرئوية • الإنفلونزا • الدرن • الالتهاب الرئوي • تليفات الرئة وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه عند ملاحظة ظهور السعال يتم استشارة الطبيب، كى يساعد المريض في معرفة السبب وتلقى العلاج بالطريقة الصحيحة.



