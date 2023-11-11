شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الشعب الفلسطينى يتعرض للقتل والحصار ويعانى ممارسات لا إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتوجه بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية والتي لا تأتي في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلا على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطي، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض.