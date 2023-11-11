شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من توسع رقعة الحرب بسبب الحرب على غزة.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة، وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.