شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشدد على الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة بلا قيد أو شرط.

كما شدد على ضرورة وقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

وكان الرئيس السيسى، قال فى كلمته أمام القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.