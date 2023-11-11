الداخلية تستجيب لاستغاثة مريضة وتنقلها إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في لفتة إنسانية استجابت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة ونقلها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغ استغاثة لنقل سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة "مقيمة بدائرة قسم شرطة الموسكي" للمستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتقدمت المُبلغة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.