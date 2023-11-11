الداخلية تداهم ورشة سلاح في المنيا.. وتضبط 4 قطعة وأجزاء وأدوات التصنيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بالمنيا؛ لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، أفادت قيام (شخصين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بمحل سكن أحدهما بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما ( 4 فرد محلي – أجزاء أسلحة مختلفة - أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.