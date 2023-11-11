سقوط عصابة تزوير المستندات الرسمية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيلًا عصابيًا بالقاهرة تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير المستندات الرسمية.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أفادت قيام 7 أشخاص بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين، بحوزتهم (2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم في طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة) .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.