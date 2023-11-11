بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع التوصيلات الكهربائية".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر (أقسام شرطة "أول وثان وثالث العاشر، أول الزقازيق" بالشرقية - "أول شبرا الخيمة- مركز شرطة قليوب" بالقليوبية) كما تم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.