أخبار مصر

ضبط متهمين بحوزتهم 56 سلاح ناري و34 كجم مخدرات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 37 متهمًا بحوزتهم (15 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش- 18 فرد محلي – 3 طبنجات- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وضبطت الحملات 10 متهمين، بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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