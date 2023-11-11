السيسي يطالب بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يحدث داخل قطاع غزة.

كمال طالب الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل فلسطين أو خارج أراضيها، إلى جانب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين.

وأوضح أن مصر حذرت مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.