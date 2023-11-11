الجيزة تزيل 18 حالة متغيرات مكانية وتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 6600 متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تقوم بالإزالة الفورية لكل أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال أي تعديات على الأراضي الزراعية .

يأتي ذلك في إطار مواصلة محافظة الجيزة حملاتها المكبرة؛ لمواجهة كل أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي .

جاءت تصريحات اللواء أحمد راشد، خلال متابعة جهود الحملات التي شهدتها مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر؛ لمواجهة كل أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أية مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في إزالة المخالفات على مدار ٣ أيام؛ والتي أسفرت عن إزالة عدد ١٢ حالة متغيرات وتعديات على الأراضي الزراعية؛ عبارة عن جمالونات وأعمدة خرسانية وسملات ومبانٍ من البلوك وأسوار بمساحة ٥١٦٠م٢ بقرى أبوصير وسقارة والعزيزية والشوبك ونزلة الشوبك والشنباب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهودَ مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة عدد ٦حالات مخالفة على مساحة ١٤٤٠؛ منها ٣ بناحية بني سلامة، عبارة عن حوائط سور بالطوب والأسمنت على مساحة كلية ٤٩٠م، وإزالة غرف ومنشآت بالطوب والأسمنت على مساحة ٦٠م بالمنصورية، وفي نطاق الوحدة المحلية ببهرمس تمت إزالة قاعة أفراح مخالفة على مساحة ٨٠٠م، وإزالة غرفة وسور بالطوب والأسمنت على مساحة ٩٠م .