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رئيس الوزراء: التعدى على الأرض الزراعية يتزايد بفترة الانتخابات وسنتعامل بحسم

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيارته لمحافظة الفيوم، تضمنت تفقد أهم المشروعات التنموية التى تخص المواطن المصرى، ومنها افتتاح مركز السيطرة .

 

وتابع فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة التفقدية، أنه تم تفقد معرض المنتجات  بمحافظة الفيوم، وتسويق المنتجات .

 

وقال إن هناك توجها من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه السلع، مشيرا إلى أنه تفقد مشروعات حياة كريمة ، ومحطات الصرف الصحى وتوزيع الكهرباء والمركز التكنولوجى والخدمى . 

 

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن مبادرة حياة كريمة جعلت خدمة الصرف الصحى فى قرى تصل لـ 70%.

 

 

وأوضح أن هناك تحسنا ملحوظا فى مستوى جودة المياه والملوحة فى بحيرة قارون ، مع خفض مستوى التلوث فى البحيرة، وأن هناك زريعة سمك يتم إنزالها للبحيرة بشكل كبير.

 

ووجه رئيس الوزراء، بحصر كامل لجميع المبانى المنشأة وغير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون ،  موضحا أن مع قرب الاستحقاق الانتخابى تزيد عمليات التعدى على الأراضى الزراعية ، مشددا على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعدى على الأراضى الزراعية ولا تهاون فى هذا الأمر. 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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