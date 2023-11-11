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الرئيس السيسى ونظيره السورى بشار الأسد يعقدان جلسة مباحثات على هامش قمة الرياض

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره السورى بشار الأسد جلسة مباحثات على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالعاصمة الرياض.

 

لقاء الرئيس السيسى وبشار الاسد (4)

الرئيس السيسى ونظيره السورى بشار الأسد

 

لقاء الرئيس السيسى وبشار الاسد (1)

مباحثات الرئيس السيسى ونظيره السورى بشار الأسد

 

لقاء الرئيس السيسى وبشار الاسد (2)

جلسة مباحثات الرئيس السيسى ونظيره السورى بشار الأسد

 

لقاء الرئيس السيسى وبشار الاسد (3)

الرئيس السيسي والرئيس السوري

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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