شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ونظيره السورى بشار الأسد يعقدان جلسة مباحثات على هامش قمة الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره السورى بشار الأسد جلسة مباحثات على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض. الرئيس السيسى ونظيره السورى بشار الأسد مباحثات الرئيس السيسى ونظيره السورى بشار الأسد جلسة مباحثات الرئيس السيسى ونظيره السورى بشار الأسد الرئيس السيسي والرئيس السوري

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