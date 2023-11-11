شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: إيقاف بطاقات تموين وخبز وأسمدة لـ53 ألف حالة تعدت على أراضى زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن زيارته لمحافظة الفيوم، تضمنت تفقد أهم المشروعات التنموية التى تخص المواطن المصرى، ومنها افتتاح مركز السيطرة .

وتابع فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة التفقدية، إنه تم تفقد معرض المنتجات بمحافظة الفيوم، وتسويق المنتجات .

وقال إن هناك توجه من الدولة بإتاحة معارض دائمة لهذه السلع، مشيرا إلى أنه تفقد مشروعات حياة كريمة، ومحطات الصرف الصحى وتوزيع الكهرباء والمركز التكنولوجى والخدمى .

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات، مشيرا إلي أن مبادرة حياة كريمة جعلت خدمة الصرف الصحى فى قرى تصل لـ 70%.

وأوضح أن هناك تحسن ملحوظ فى مستوى جودة المياه والملوحة فى بحيرة قارون، مع خفض مستوى التلوث فى البحيرة، وأن هناك زريعة سمك يتم إنزالها للبحيرة بشكل كبير.

ووجه رئيس الوزراء، بحصر كامل لجميع المبانى المنشأة وغير المكتملة على ضفاف بحيرة قارون، موضحا أنه مع قرب الاستحقاق الانتخابى تتزايد عمليات التعدى على الأراضى الزراعية، مشددا على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع التعدى على الأراضى الزراعية ولا تهاون فى هذا الأمر.

وتابع أن الحكومة شددت فى تعديلات القوانين على عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والتى تصل للحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، والإيقاف الفورى لبطاقات التموين والخبز والأسمدة، موضحا أن الفترة الماضية تم إيقاف البطاقات لـ 53 ألف حالة تعدت على الأراضى الزراعية.