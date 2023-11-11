شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مشاركة الشباب في إيصال المساعدات لشعب فلسطين تحت رعاية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" يتوافق مع رؤية واستراتيجيات وبرامج الحكومة والمبادرات التي توفر إمكانيات وخدمات للشباب والفتيات والمراهقين والسيدات من الفئات والأسر الأولى بالرعاية، مما يتوافق مع العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة خاصة في إطار هذا المشروع

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" يأتي ليواكب ويعزز فرص دمج الشباب الأولى بالرعاية في ظل تحديات اقتصادية نواجهها على الصعيد المحلي والإقليمي، كما نرى كل يوم التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، معبرة عن فخرها بأن تجتمع مع كل المشاركين من فئة الشباب، موجهة الشكر لمنظمات المجتمع المدني التي ساندت الوزارة في تقديم المساعدة والعون لأشقائنا في غزة، فقد أثبت الشباب في هذه الأزمة أنه يستطيع تنظيم نفسه تحت مظلة ورعاية الدولة والمجتمع المدني من أجل تقديم أساليب مبتكرة في مواجهة الأزمات ، ونرى اليوم بعض ممن شاركوا في إيصال المساعدات لشعب فلسطين وظلو أياماً طويلة ينتظرون العبور من معبر رفح ليوصلو الامانة إلى أشقائنا في غزة، وقد رأينا عزيمة كبيرة والتزام عظيم بمبادىء إنسانية راسخة في داخل الشباب من الجنسين.



ويسعى مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى تعزيز المشاركة الاجتماعية ودمج الشباب مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما في المناطق الريفية من صعيد مصر والوجه البحري،التي تحتاج لمزيد من جهود التنمية البشرية، كما يمثل هذا المشروع نموذجاً متكاملاً للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية، ففي المرحلة الأولى وقعنا بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولي بروتكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية الكبيرة واستعانت الجمعيات المظلة بأكثر من 22 جمعية متوسطة أو جمعيات تنمية المجتمع المحلى حتى تتضافرجهود كافة الجهات للوصول إلى الفئات التي تستهدفها الوزارة تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

وشهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وذلك بمنطقة الأسمرات تحت شعار « كلنا بالدمج أقوى» بحضور ممثلي المشروع من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وممثلي الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الشريكة للوزارة في مشروع تكافؤ الفرص لدى الشباب، وأهالي منطقة الأسمرات الكرام، وقيادات العمل بالوزارة.





جانب من فعاليات المجتمعي الخاص بمشروع تكافؤ الفرص



فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع تكافؤ الفرص بمشاركة وزيرة التضامن



فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع تكافؤ الفرص



وزيرة التضامن تتحدث مع المشاركين



وزيرة التضامن خلال تفقد المنتجات المعروضة



وزيرة التضامن خلال فعاليات الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع تكافؤ الفرص



