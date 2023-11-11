شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تشكيل لجنة إدارة أزمة لرصد أى أمراض ناتجة عن الصراع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الخامس للمعامل المركزية المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، عن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها مصر لمنع انتشار أمراض ناتجة عن الصراع فى غزة بسبب الوفيات الكثيرة، والأمراض التى انتشرت هناك مثل الكوليرا، إن هناك ترصد لمنع هذه الأمراض، مضيفا، إنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة فى وزارة الصحة والسكان، تشمل أكثر من قطاع ومنها قطاع الطب الوقائى والذى يعتبر جزءا من هذه اللجنة، والتى تجتمع بصفة يومية.

وأوضح أننا نقوم بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى هذا الوضع فى مجال الطب الوقائى، ووضعنا خطط تفصيلية لكل التوقعات والتى يمكن أن قد تطرأ فى أى وقت.

وأضاف، أطمئن الناس أن وزارة الصحة قادرة ولديها الكفاءة أن تمنع وتكتشف وتستجيب لآى مرض، موضحا اننا ليس لدينا أى تحورات جديدة لفيروس كورونا، مؤكدا، أن منظمة الصحة العالمية ، أعلنت فى شهر مايو الماضى انتهاء جائحة كورونا وليس معنى ذلك إنه لا يوجد حالات تصاب بفيروس كورونا، مؤكدا إن هناك حالات تصاب ولكن من خلال برنامج الترصد المنتشر على مستوى الجمهورية فإن الحالات أعراضها خفيفة جدا، أخف بكثير جدا من أعراض الأنفلونزا ونزلات البرد.

وأشار إلى إنه مع بداية موسم الشتاء فان الانفلونزا ستنتشر، مضيفا، انها موجودة فى كل مكان فى العالم وننصح المواطنين الذين يعانون من عوامل خطورة مثل الأمراض المزمنة أو كبار السن، وأصحاب المناعة الضعيفة ، أن يتلقوا لقاح الأنفلونزا، وأى شخص يصاب بالأنفلونزا يلتزم فى المنزل حتى لا يعدى الأشخاص الآخرين، ولا يحدث له مضاعفات، والتمتع بالنظافة الشخصية مثل تغطية الأنف والفم عند السعال وغسل الأيدى باستمرار بعد الكحة أو العطس، مؤكدا، إنه لكن لا يوجد لدينا أى انتشار لأى مرض فيروسى .

وقال لا داعي لاثارة أى بلبلة، مضيفا، إنه طوال الأسبوع نتابع على مستوى الـ 27 محافظة، ونعرف ما هو موجود على مستوى العالم، مؤكدا أنه لا يوجد أى مرض غير معروف فى مصر.