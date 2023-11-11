شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توصيات مؤتمر توطين الصناعة فى مجال طب الأسنان بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور هشام عبد الحكم أمين عام مؤتمر توطين الصناعة فى مجال طب الأسنان وعميد كلية طب أسنان القاهرة السابق، توصيات المؤتمر الذى نظمته كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، اليوم السبت، المؤتمر الأول لتوطين الصناعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وذلك فى إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية فى توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمى صناعى تجارى لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي .

1-عقد المؤتمر بصفة سنوية برعاية جامعة القاهرة

2- أن تتضمن النسخة الثانية من المؤتمر جميع التخصصات والاعتناء بتوطين صناعة البرائات الخاصة بالبحث العلمى والابتكار فى مختلف التخصصات العلمية وبما يتناسب مع متطلبات السوق المصرية وأن لا تقتصر فقط على التخصصات الطبية ومستلزمات طب الأسنان

3- إنشاء كيان تحت مسمى المجلس الصناعى المصرى كاطار مؤسسى جديد للقيام بدور تخطيطى وتنسيقى واستشارى ومحفز فيما يتعلق بصنع ومتابعة وتقييم وتصويب تحويل مخرجات البحث العلمى والابتكار إلى منتجات صناعة محلية والتنسيق الكامل لهذا المجلس مع الطرح الخاص باتحاد الصناعات المصرية من خلال تبنى توطين صناعات مستلزمات طب الأسنان والصناعات الخاصة بالقطاع الطبى عموما

4-اكتمال دورة الابتكار وتحسين القدرة على التنمية المستدامة من خلال:

-التاكيد على دور الجامعات ومراكز البحوث و العاملين بها والذى لا يقف عند الإنتاج العلمى بل أن رسالة الجامعة والمراكز البحثية يجب أن تتطور بحيث يكون لها دور فعال فى عملية التنمية من خلال التفاعل مع الصناعة والمجتمع لتحويل مخرجات البحث العلمى من تقنيات جديدة إلى قيمة اقتصادية فالجامعات و مراكز البحوث والعاملين بهم يمثلون جيش المعرفة الذى يخوض معركة الابتكار جنبا إلى جنب مع الصناعة.

- أن دورة الابتكار لن تكتمل فى ظل بيئة تشريعية وبيئة اداء اعمال غير متطورة ولا تساعد الشركات على النمو والازدهار فالاصل فى سياسة التكنولوجيا والابتكار أن تكون سياسة وطنية شاملة ولا يعنى هذا عدم وجود سياسات قطاعية كصناعات المستلزمات الطبية ومستلزمات طب الأسنان ولكن يجب على تلك السياسات القطاعية أن تنبثق من سياسة وطنية شاملة للتكنولوجيا والابتكار فالسياسة الوطنية هى فقط القادرة على صياغة توجهات عابرة للقطاعات وعلى ترسيخ مفاهيم ورؤى جديدة مثل إعادة صياغة دورالجامعة ورسالتها فى المجتمع وهى القادرة على تحفيز التعاون بين الجامعة والصناعة وعلى تطوير بيئة الاعمال وتشجيع الشركات التكنولوجية على القيام بانشطة بحث وتطوير من خلال حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز

5- الاهتمام بتطوير ورفع كفائة المحاور الداعمة لتوطين صناعة مستلزمات وأجهزة طب الأسنان

تطوير منظومة التدريب المهنى للباحثين وخريجى طب الاسنان

تحسين بيئة الاعمال و تنمية دور القطاع الخاص

رفع كفاءة الكليات و الجامعات والمعاهد البحثية من خلال التحول الرقمى والحوكمة

تنمية ورفع قدرات رأس المال البشرى

تعزيز الشمول المالى وتوفير وإتاحة التمويل

6- تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على تسويق التكنولوجيا ومخرجات البحث العلمى وتفعيل وتطبيق ما صدر من تشريع بموجب هذا الشأن وهو القانون الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية والصادرة فى 2019 على قطاع كليات طب الاسنان فى مصر - و من أهم ملامح هذا القانون السماح للجامعات و المؤسسات البحثية بانشاء شركات لتطوير وتسويق منتجات تعتمد على مخرجات البحث العلمى والتكنولوجيا لهذه المؤسسات

7- تحديد أولويات البحث العلمى- الخاص بطب الاسنان- من حيث الابتكارات الرئيسية التى يجب التركيز عليها بشان نقل المعرفة وإنتاجها بهدف حل المشكلات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة واحتياجات السوق المصرية

8- اقتراح لسياسات وآليات لربط مؤسسات البحث العلمى والابتكار بالصناعة بغرض تعميق التصنيع المحلى مثل:

-تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والمجتمع المدنى والوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الانتاج والخدمات من خلال مشاركة المراكز البحثية والجامعات فى وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ومن خلال التحالفات الصناعية والمشروعات البحثية المشتركة وغيرها من الأنشطة التعاونية.

- تركيز الانفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية التى تستهدف ايجاد بديل للمنتج الاجنبى أو رفع جودة المنتجات المحلية والتوصل إلى منتجات بديلة للواردات

- دعم إنشاء شركات راعية لتحويل البحث العلمى والابتكار إلى منتج صناعى محلى وزيادة الدعم المالى لتلك الشركات الناشئة والراعية لابتكارات و مشروعات ومخرجات البحث العلمى الخاص بكليات طب الاسنان

- إقامة مصانع تجريبية (ورش أو مصانع نصف صناعية) بكل كلية لطب الاسنان- و بالاستعانة بخبرات كليات الهندسة- لانتاج منتجات محلية اولية

اختبارها و تطويرهافيما بعد عن طريق المصانع الوطنية المتخصصة

-زيادة الاهتمام بحاضنات الاعمال الصناعية و الحاضنات التكنولوجية وحدائق العلوم و التكنولوجيا و توثيق روابطها يالجامعة

-الاسراع بتسويق الابتكارات و برائات الاختراع محليا من خلال المعارض و التعاقدات مع الشركات الصناعية ويقترح اقامة معارض الابتكار و المعارض العلمية المتخصصة عدة مرات بالسنة

-تخفيض رسوم تسجيل براءات الاختراع وتسريع عملية تسجيلها و الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين

-زيادة الوزن النسبى للبحوث و المبتكارات القابلة للتحول الصناعى فى تقييم الاعمال العلمية للباحثين فى الجامعات و المراكز البحثية بغرض الترقية

-التحفيز على نشر الابحاث العلمية فى المجلات و الدوريات الدولية حتى بيتسنى الاستفادة من هذه الابحاث فى التطبيق العملى لنتائجها او كقاعدة بيانات لاية ابحاث مستقبلية

-استمرارية متابعة منتجات كليات طب الاسنان الصناعية بعد تحويل الابحاث و المبتكرات إلى منتجات و ذالك بالتعاون بين وزارة التعليم العالى و ادارة الجامعات و الشركات الصناعية و الوزارات المشاركة

-ازالة المعوقات التى تحول دون انتهاء المشروعات البحثية فى المواعيد المقررة لها مثل ضعف الموارد المالية للمشروعات البحثية و ضعف المتابعة من الجهات المانحة و تغيرات الاسعار الخاصة بمستلزمات المشاريع و كثرة الاجرائات الروتينية كالجمارك و غيرها

-تعميم انشاء شيكة قومية مصرية لصناعة مستلزمات طب الاسنان و كذا لكل صناعة تضم المراكز البحثية و الكليات و الشركات الصناعية و الوزارات المختصة و القطاع الخاص و الشركات الصغيرة و المتوسطة و منظمات المجتمع المدنى

-تشجيع انتقال اساتذة كليات طب الاسنان للحضور و التواجد بالمصانع بعض الوقت و كذا تشجيع الباحثين والخبراء بالمصانع لنقل خبراتهم إلى الجامعات و الكليات المعنية

-زيادة برامج التؤمة مع المراكز البحثية الصناعية الدولية و كذا المصانع الدولية لتبادل الخبرات البحثية و تنمية القدرات البشرية و القدرات المؤسسية للتعرف على احدث الابتكارات الصناعية فى مجال طب الاسنان

-انشاء قاعدة بيانات متكاملة عن البحوث و الدراسات و المشروعات المنتهية و اهم انجازاتها و جدواها الافتصادية و مدى امكانية تطبيقها و حصر المشروعات و الدراسات القابلة للتسويق

-زيادة اهتمام وسائل الاعلام بنشر المعلومات عن الانشطة البحثية فى طب الاسنان او اى تخصص آخر بشان مشروع توطين الصناعةو عن ما يتم التوصل اليه من ابتكارات

- تعزيز الانتشار الاقليمى للصناعات الناتجة عن تطبيق ابحاث و مبتكرات طب الاسنان للتاكيد على ريادة الدور المصرى فى هذا المجال و كذا زيادة الصادرات و المساهمة فى الدخل والإنتاج القومى