شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى العالم.. زراعة مقلة عين لأمريكى فى عملية نادرة استمرت 21 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأول مرة في العالم تمكن الجراحين من زرع مقلة للعين فقد تم زراعتها لرجل يدعى آرون جيمس من أركنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ من العمر 46 عامًا، ليصبح أول مريض في العالم يتم زرع مقلة عين جديدة له خلال عملية جراحية استمرت 21 ساعة، بعد حرق نصف وجهه أثناء حادث كهربائي





بعد زرع العين

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الأطباء أعربوا عن أملهم في أن يرى في نهاية المطاف من العين المتبرع بها.

ونجا آرون جيمس، 46 عامًا، بأعجوبة من صدمة كهربائية بقوة 7200 فولت عندما لامس وجهه عن طريق الخطأ أسلاك الجهد العالي في عام 2021، وأدى الحادث إلى إصابته بجروح خطيرة في ذراعه اليسرى وأنفه وشفتيه وأسنانه الأمامية وخده الأيسر وذقنه، كان لا بد من إزالة عينه أيضًا.



قبل الحادث

وقالت الصحيفة، إنه في شهر مايو، أجرى فريق مكون من 140 جراحًا وممرضًا وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية في جامعة نيويورك لانغون في مدينة نيويورك، عملية زرع عين وجزء من الوجه لمدة 21 ساعة، وهي أول عملية جراحية من نوعها، حتى هذه اللحظة، كان يُعتقد أن عمليات زرع العين مستحيلة بسبب الشبكة المعقدة من الأعصاب والأوعية الدموية التي تربط العين بالدماغ.

وأكد الأطباء الآن إنه من الممكن أن يتمكن من الرؤية من خلال العين المزروعة في نهاية المطاف.



بعد الحادث

وقال الدكتور إدواردو دي رودريجيز، مدير الجراح الرئيسي لبرنامج زراعة الوجه في جامعة نيويورك لانجون: "إن مجرد حقيقة أننا أنجزنا أول عملية زرع ناجحة لعين كاملة مع وجه هو إنجاز هائل، اعتقد الكثيرون منذ فترة طويلة أنه غير ممكن، مضيفا: لقد خطونا خطوة كبيرة إلى الأمام ومهّدنا الطريق للفصل التالي لاستعادة الرؤية.

وأشارت الصحيفة إلى إن فريق الدكتور رودريجيز علم بإصابة جيمس بعد شهرين فقط من الحادث، وناقش الأطباء إمكانية إجراء عملية زرع وجه مع فريق رعايته في تكساس خلال العام المقبل، حيث تم إزالة عين جيمس اليسرى بسبب الألم الشديد، مما دفع الدكتور رودريجيز إلى التفكير في عملية زرع عين.

وقال الدكتور رودريجيز: "بالنظر إلى أن آرون كان بحاجة إلى عملية زرع وجه وسيتناول أدوية مثبطة للمناعة، فإن نسبة المخاطرة مقابل المكافأة في عملية زرع العين كانت منخفضة للغاية"، على الرغم من نجاح عملية زرع العين، من الناحية التجميلية، إلا أنها ستظل إنجازًا رائعًا."

انتظر جيمس 3 أشهر فقط للمتبرع، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، كما قدم المتبرع كليتيه وكبده وبنكرياسه للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 70 عامًا.

وفي شهر مايو، بدأ الدكتور رودريجيز وفريق مكون من 140 شخصًا عملية جراحية استغرقت 21 ساعة، وتم إجراؤها في غرفتي عمليات، كان أحد الفرق في الغرفة مع جيمس، حيث قام بإزالة أجزاء من الوجه كان من المقرر استبدالها، بينما قام فريق آخر بتشريح وجه المتبرع ومقلة عينه، كان التحدي الرئيسي يتمثل في ربط العين بالعصب البصري، وهو جزء من الجهاز العصبي المركزي الذي ينقل المعلومات البصرية إلى الدماغ، ويساعد الأعصاب على التجدد مع مرور الوقت، وقد فعل الفريق ذلك من خلال الجمع بين عين المتبرع والخلايا الجذعية البالغة الموجودة في نخاع عظام المتبرع، تم حقن هذه الخلايا في العصب البصري على أمل مساعدة الأعصاب على التجدد واستعادة الرؤية في نهاية المطاف.

وأضاف الدكتور سامر الحمصي، المدير التنفيذي لمركز زراعة الأعضاء والعلاج الخلوي بجامعة نيويورك لانجون: "هذه هي المحاولة الأولى لحقن خلايا جذعية بالغة في العصب البصري البشري أثناء عملية زرع الأعضاء على أمل تعزيز تجديد الأعصاب، وعلى الرغم من أن جيمس لا يستطيع الرؤية من خلال العين حتى الآن، إلا أن الفريق قال إن ذلك قد يكون ممكنًا في المستقبل، موضحين، إنه قد أثبتنا الآن أن الإجراء آمن ومن المحتمل أن يكون فعالاً، ولكننا نحتاج إلى وقت لتحديد ما إذا كانت هذه الخطوة تلعب دورًا في تعزيز فرصة استعادة البصر وما إذا كان هناك أي شيء آخر يمكن القيام به في المستقبل لتحسين الإجراء.

أمضى جيمس 17 يومًا فقط في وحدة العناية المركزة، وهي واحدة من أقصر فترات التعافي التي شهدها الدكتور رودريجيز، وفي يوليو، خرج من المستشفى وأُرسل إلى مركز إعادة التأهيل الخارجي، وفي سبتمبر، تمكن جيمس من العودة إلى منزله في أركنساس مع زوجته ميجان وابنته آلي، ويخطط لتلقي علاج أسنانه في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال الدكتور بروس جيلب، جراح زراعة الأعضاء في معهد لانجون لزراعة الأعضاء بجامعة نيويورك: "إن التقدم الذي شهدناه في العين استثنائي، خاصة بالنظر إلى أن لدينا قرنية قابلة للحياة مقترنة بشبكية العين تظهر تدفقًا دمويًا رائعًا بعد 5 أشهر من الإجراء، وهذا يتجاوز بكثير توقعاتنا الأولية، نظرا لأن أملنا الأولي كان أن العين سوف تبقى على قيد الحياة لمدة 90 يوما على الأقل، مضيفا، "سنواصل المراقبة، وأنا متحمس لمعرفة ما قد نتعلمه بمرور الوقت".