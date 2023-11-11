شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: مصر والسعودية يقودان تحركا دوليا لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن قادة الدول العربية والإسلامية اجتمعوا على ضرورة وقف الحرب على غزة وكسر الحصار على القطاع.

وأضاف وزير الخارجية السعودى خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الإسلامية المشتركة، أن القمة العربية والإسلامية المشتركة اتفقت على بدء تحرك دولى تقوده سبع دول من بينهما مصر والسعودية لحل القضية الفلسطينية.

وتابع أنه على المجتمع الدولى أن يمارس مسئولياته تجاه وقف الحرب فورا، والعمل على إقرار السلام في المنطقة عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.