شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تهنئ الأسقف عادل هارون على اختياره نائبًا لرئيس مجلس أساقفة كنائس نهضة القداسة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأسقف عادل هارون لاختياره نائبًا لرئيس مجلس الأساقفة لكنائس نهضة القداسة حول العالم، وذلك بحضور 21 أسقفًا ممثلين عن 105 دولة.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالص التهاني القلبية للأسقف عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في مصر، ونائب رئيس مجلس الأساقفة لكنائس نهضة القداسة حول العالم.

وأوضح بيان الطائفة الإنجيلية أنه يتمنى له دوام التقدم والعطاء والخدمة الروحية المباركة لطائفتنا الإنجيلية وبلادنا الغالية مصر.