شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تحمل المجتمع الدولي مسئوليته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تبعث العديد من الرسائل الهامة والانسانية للعالم أجمع، وتعبر عن صميم الموقف المصري الرافض لاستمرار العدوان على المدنيين، وضروة العمل الدولي والضغط لإيقاف هذه الجرائم.

وأكد جبران أن قمة الرياض جائت في وقت عصيب جداً، لبحث تنسيق الجهود العربية والاسلامية لوقف عدوان إسرائيل المتواصل على قطاع غزة.

كما أوضح محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ، أن كلمة الرئيس خاطبت صوت الإنسانية بالعالم أجمع للحد من صرخات الأطفال والنساء بوقف نزيف الدم الفلسطيني، من خلال تأكيده بكلمته أن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئولية الضغط الفعال، لوقف نزيف الدماء الفلسطيني فورا ثم معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه، كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة دون خوف أو ترويع ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولد، فلا تجـد حولها إلا الكراهة والعداء.

وتابع رئيس عمال مصر، أن مصر لن تتخلى يوما عن عقيدتها الراسخة والثابتة والتي نجحت في انتزاع مواقف دولية لصالح رؤيتها الصائبة، في رفض التهجير والعقاب الجماعي وأهمية التوصل لفتح مسار سياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.

وأشاد رئيس عمال مصر، بطلب مصر من خلال الرئيس السيسي فتح تحقيق دولي أمام جرائم إسرائيل، وهو ما يدين حكومة نتنياهو وكل الأطراف الغربية والداعمة لها، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في القصاص من هؤلاء.