شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد حجازي: إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار يُفشل مخطط التهجير من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن انعقاد القمة العربية الإسلامية حدث هام للغاية لمأساة غزة وتوحيد الرؤية العربية الإسلامية، موضحا أن القضية في قلب وعقل كل قائد سياسي ومنظمة عربية وإسلامية، لافتا إلى أن النقطة الأهم التوافق على الأجندة الحالية لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار.

وأضاف محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن التوافق على إدخال المساعدات ووقف إطلاق النار لقطاع غزة يتم من خلال إفشاله مخططات التهجير القسري من قبل الاحتلال الذي يقصف القطاع من اليوم الأول للحرب ويدمر كل ما يخص المدنيين والمدنيين أنفسهم.

وأشار إلى أن الحديث الموحد والرؤية للقادة العرب والمسلمين مهمة خاصة للعاملين في مجال الأمن والسلم الدولي، مؤكدا أن القمة العربية الاسلامية بمثابة كشف صريح أن الممارسات الاسرائيلية لا يمكن تتمادي إلا بازدواج المعايير وتواطؤ المجتمع الغربي مما جعل اسرائيل تتمادى على هذا النحو، مؤكدا أن اليوم مهم لعودة تأصيل القضية الفلسطينية وعودتها بقيادة عربية وإسلامية.