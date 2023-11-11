شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز العقاد: أشكر الدولة المصرية لتقديمها العون والمساندة للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

قال عزيز العقاد، صانع محتوى، إنه يتوجه بالشكر للقائمين على مؤتمر صوت غزة من مصر، وذلك لأن الموتمرات الشعبية تؤكد على دعم القضية الفلسطينية، وذلك للتعبير على دعم الشعب الفلسطينى تجاه ما يحدث ضده من انتهاكات وجرائم من الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن الجميع عليه دور فكل شخص لابد وأن يدعم بطريقته لو بكلمة لأن هذه الفترة تتطلب دعم الجميع مع فلسطين.

وأضاف في تصريح على هامش مؤتمر "صوت غزة" أننا ضد تصفية القضية الفلسطينية ورفض ما يحدث في غزة، لافتا إلى أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتقديم العون والمساندة لدعم غزة من خلال الهلال الاحمر والتحالف الوطني وحياة كريمة في تقديم الإغاثات والمساعدات وعقد المؤتمرات الرسمية والحكومية لتوصيل الصوت للغرب وتوضيح الحقائق للجميع حول ما يحدث في غزة.

وتابع أنه لابد من استغلال قوة السوشيال ميديا في توضيح الحقيقة وكشف ما يحدث في غزة من عمليات وحشية من الاحتلال الاسرائيلي ، وهو ما نفعله الآن نحن كصناع محتوى لدعم القضية الفلسطينية.