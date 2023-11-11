شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نقدر دور مصر فى جهود تسوية أزمة غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الرياض الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، الرئيسان حيث تبادلا الرئيسان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع الجارية فى قطاع غزة

أعرب الرئيس العراقى عن التقدير للدور المصرى الجوهرى فى جهود تسوية هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسى والإنساني

استعرض الرئيس الجهود التى تقوم بها مصر للدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية

توافق الجانبان بشأن ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف مع أهمية إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة

تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين على مستوى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، خاصةً عن طريق تعزيز التعاون الثلاثى مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة