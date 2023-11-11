أخبار مصر

الرئيس العراقى: نقدر دور مصر فى جهود تسوية أزمة غزة.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: نقدر دور مصر فى جهود تسوية أزمة غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الرياض الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، الرئيسان حيث تبادلا الرئيسان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع الجارية فى قطاع غزة

 

 

6aca8e86-3eaa-49dc-9e66-344416db919a

 

 

أعرب الرئيس العراقى عن التقدير للدور المصرى الجوهرى فى جهود تسوية هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسى والإنساني

 

3f7a6634-1441-45f4-931f-4881d4ec094b

 

استعرض الرئيس الجهود التى تقوم بها مصر للدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية

 

19f0d5f0-14ac-4219-b987-6a542ecb7f95

 

توافق الجانبان بشأن ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف مع أهمية إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة

 

تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين على مستوى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، خاصةً عن طريق تعزيز التعاون الثلاثى مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements