شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: نشكر القبائل على موقفها في مواجهة الإرهاب ودعم فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر لمجلس القبائل على دعوة الحملة لهذا المؤتمر الهام، كما وجه الشكر لكل الجهات المشاركة من الأحزاب والكيانات المختلفة.

وقال في كلمته بمؤتمر صوت غزة من القاهرة إن القبائل لها دور مقدر في مكافحة الإرهاب بسيناء، وقدمت تضحيات عديدة وتحملت الكثير، مضيفًا: " ولا يفوتني اليوم أن أشيد بدور القبائل الذي يعملون مع حياة كريمة والتحالف الوطني والهلال الأحمر المصري لتقديم أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني، وتسهيل وصول المساعدات لمعبر رفح".

ولفت إلى أن القبائل تعمل جنبا إلى جنب مع الشباب الموجودين بمحيط معبر رفح، وقال: "عبر مرشحنا عبد الفتاح السيسي بشكل علني عن رفض تصفية القضية، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ورفض حصار غزة والتضييق الأمني ولا مجال لتبرير ذلك".

وتابع: "شدد مرشحنا مرارا على ن الحل الوحيد المعتمد على إقامة سلام عادل، وأن هذا لا يحدث إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، وكان أول من طالب بالوقف غير المشروط لإطلاق النيران، واستهداف أكثر من ١٠ آلاف نفس برئية منها ٧٠٪؜ أطفال لا يمكن أن يؤدى لحلول، بل سيؤدي إلى العديد من المآسي والأزمات"

وأكد من ايام اطلقت المرحلة الثانية لتعمير سيناء ومشروعات باكثر من ٣٦٠ مليار في عدد من المجالات الزراعة والخدمات وارسلت بشكل مباشر من أمام معبر رفح رسائل السيادة والتنمية ولا يفوتني أن أشكر وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية التى كانت حريصة نقل ما يحدث في معبر رفح طبقا لمجريات الأحداث.



فيلم تسجيلي عن فلسطين خلال المؤتمر



لقطات من فيلم تسجيلي عن فلسطين



لقطات من فيلم تسجيلي عن فلسطين