شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة وقصف عنيف على مستشفى الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن إعلام فلسطيني يقول أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

كما أفادت القناة من مراسليها أن قصفا عنيفا يستهدف محيط مستشفى الشفاء في غزة، ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، فى 7 أكتوبر الماضى، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.