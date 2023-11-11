"الزوجة وعشيقها رموه بالزراعات".. حكم بإعدام قاتلي "فران" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الزقازيق على ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها "فران " بعد رفض الطعون المقدمة من المتهمين ليصبح الحكم نهائيًا.

كانت قد قضت محكمة جنايات الزقازيق سابقًا، بمعاقبة ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجها بضربه بعصا غليظة على رأسه، وإلقاء جثته وسط الزراعات.

وعثرت على جثة "السيد . ج" 35 سنة بمنطقة زراعية بأطراف المحافظة، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة حرجة وتوفي بعد 48 ساعة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.

وتبين من تحريات مركز شرطة الإبراهيمية، أن وراء ارتكاب الواقعة "إسلام. م" بتحريض من زوجة المجني عليه بعد أن نشبت بينهما علاقة محرمة واستغل المتهم تواجد المجني عليه للعمل في "الفرن" أكثر من 10 ساعات متواصلة، وكان يتردد علي مسكنه، واتفق مع زوجته على التخلص منه ليبقيا مع بعضهما.

وأوضحت التحقيقات أنه أثناء عودة المجني عليه من عمله في ساعة متأخرة الجاني انتظره في الطريق وتعدى عليه بالضرب بعصا خشبية ولاذ بالفرار وتمكن فريق البحث الجنائي من القبض على الزوجة وعشيقها.

وقررت النيابة المختصة إحالتهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة التحريض والقتل العمد حتى صدور حكم حضوري بالإعدام شنقا للزوجة وعشيقها.