"توفي اثنين".. النيابة الإدارية تُعاين انهيار سقف منزل بالفيوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

أجرت النيابة الإدارية بالفيوم (القسم الأول)، صباح اليوم السبت، معاينةً لموقع العقار الكائن بقرية "سنوفر" الذي انهار سقف دوره الأول فأحدث انهيارًا بسقف دوره الأرضي ظهر أمس الأول الخميس.

وشكّل حاتم أبو قورة مدير النيابة الإدارية بالفيوم فريقاً من أعضاء النيابة، ضم أحمد عويس رئيس النيابة، ومحمد عبد الله رئيس النيابة، ومحمود حمزاوي رئيس النيابة، ومحمد أحمد عبد الغنى وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم رئيس الوحدة المحلية "بهوارة المقطع"، ومسؤول التنظيم، ومسؤول التعديات بالوحدة، وقوة أمنية من مركز شرطة الفيوم.

وتبين من المعاينة، أن العقار مقام على مساحة ٧٠ متراً ومكون من دور أرضي ودور أول علوي مبني بنظام الحوائط الحاملة و سقف من الخشب، وأن المنزل جرى بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، ولم تصدر له تراخيص للبناء أو قرارات هدم، وأنه قبيل الساعة الواحدة ظهر يوم أمس الأول الخميس، انهار سقف الدور الأول فأحدث انهيارًا بسقف الدور الأرضي للمنزل والكائن به محل تجاري "صالون حلاقة"؛ مما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين هما أحد ملاك العقار، وأحد المواطنين المترددين على "صالون الحلاقة".

وتبين إزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم الأجزاء الخطرة، وقطع كافة المرافق عن العقار المنهار، لحين فحص كافة المباني الملاصقة وبيان مدى سلامتها من الناحية الإنشائية، وعرض التقرير الهندسي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وتولت النيابة الإدارية بالفيوم – القسم الأول التحقيق، وقرر أحمد عويس رئيس النيابة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لسرعة إعداد تقرير عن أسباب الحادث.

وجاري استكمال التحقيقات.