"عامل الوقت".. شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار رغم تراجع سعر الذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سبب ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق رغم تراجع سعر الذرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن السبب في ذلك الارتفاع يرجع لعامل الوقت، مشيرًا إلى أن دورة تربية الدجاج تستغرق 35 يومًا.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الذرة بدأت تراجع بمعدل 500 جنيه للطن، منوها أن جزء كبير من المنتجين بدأ في العودة إلى السوق مع ثبات أسعار المواد الخام وتوافرها استقرارها.

وأكد الزيني أن أسعار فول الصويا متغيرة بسبب تغير سعر صرف النقد الأجنبي، معربا عن أمله في توفير العملة الصعبة لتمويل الشراء من الخارج.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن عودة المنتجين شيء إيجابي وينعكس على الأسعار، مشيرا إلى أن مصر لم تستورد بيضة واحدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.