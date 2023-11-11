خبير أمن معلومات يكشف حقيقة اختراق وتسريب بيانات شركة فوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أكد المهندس وليد حجاج الخبير التكنولوجي وخبير أمن المعلومات وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، أن كل قيل حول اختراق موقع شركة فوري إلكترونيا، لم يثبت بشكل قاطع حتى الآن، وكل ما قيل في هذا الصدد لا يتعدى كونه مجرد شائعات.

وقال حجاج في بث مباشر، مساء اليوم: كل ما يخص المعاملات المالية لشركة فوري موجودة في سيرفر معزول عن الإنترنت وليس من السهل اختراقه او يتعامل على المعلومات الموجودة عليه.

وأضاف حجاج: الصورة المنشورة على شبكة الإنترنت التي تشير إلى وجود اختراق لشركة فوري لا يوجد بها أي بيانات مالية، وكل ما بها أسماء وأرقام تليفونات ويمكن أن يكون قد تم الحصول عليها من أي مكان بعيدا عن فكرة الاختراق.

وأكمل حجاج: المواقع التي نشرت وقوع هجوم إلكتروني على شركة فوري، نقلت هذه الأنباء عن أشخاص آخرين، مشيرا إلى أن مسئولين بشركة فوري أكدوا له أن هذه البيانات ليس لها وجود على قوائم الشركة.