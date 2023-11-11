شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على كفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتدت الأمطار غزارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وانتشرت معدات مجالس مدن بلطيم ومصيف بلطيم، والبرلس، وقلين، وسيدي سالم، ومطوبس، لرفع مياه الأمطار من الشوارع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصًا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تمتد السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشرقية مع تقدم الوقت، وكما تستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم، كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

والسواحل الشمالية تتضمن :(مطروح-الاسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح)، والوجه البحرى:-(البحيرة-كفر الشيخ-الغربية-الدقهلية-المنوفية-الشرقية)، القاهرة الكبرى:-(القليوبية-القاهرة-الجيزة)، مدن القناة:-(السويس-الاسماعيلية-بورسعيد)، وشمال الصعيد( الفيوم-المنيا-بنى سويف-أسيوط-سوهاج)، وجنوب الصعيد ( قنا-الأقصر-أسوان-أبوسمبل).